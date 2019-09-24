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      Дві великі європейські авіакомпанїї припинили рейси до України: причина

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      Дві великі європейські авіакомпанїї припинили рейси до України
      Дві великі європейські авіакомпанїї припинили рейси до України / CNN

      Дві європейські авіакомпанії – Brussels Airlines (Брюссель) і British Airways (Британія) цієї осені припиняють польоти в Україну.

      Що відомо про припинення польотів Brussels Airlines?

      Авіакомпанія назвала причиною відходу з лінії "оптимізацію власної маршрутної мережі".

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      Останній рейс Київ – Брюссель відбудеться 17 листопада 2019 року. "Ми пропонуємо пасажирам, які встигли забронювати квитки, альтернативні варіанти для того, щоб вони змогли дістатися до своїх місць призначення", – додали в прес-службі авіакомпанії.

      Як часто відбувалися рейси аіакомпанії? Brussels Airlines почала польоти в Україну 17 жовтня 2018 року, відкривши рейси Київ – Брюссель з частотою чотири рази на тиждень. Спочатку авіакомпанія планувала не закривати свій єдиний маршрут в Україну, а тільки призупинити польоти на зиму з 30 листопада 2019 року і відновити їх 23 лютого 2020 року.

      Чим тепер можна буде долетіти до Брюсселю? Після відходу Brussels Airlines з Києва до Брюсселю літають лише рейси авіакомпанії МАУ, яка виконує щоденні рейси.

      Що відомо про припинення польотів British Airlines?

      Ще однією авіакомпанією, яка покидає український ринок в цьому році, стане British Airways. Це сталося через неприбутковість.

      Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно вигідними,
      – повідомили avianews.com в прес-службі British Airways.

      Останній рейс авіаперевізник виконає між аеропортом "Бориспіль" і лондонським аеропортом "Хітроу" 3 жовтня 2019 року.

      Як часто відбувалися рейси від British Airways? Авіакомпанія виконувала щоденні прямі перельоти за маршрутом Лондон – Київ – Лондон. 

      Чим тепер можна буде долетіти до Лондона? На цьому напрямку ще три авіакомпанії літають до Великої Британії, зокрема до Гатвіка (МАУ), до Станстеда (Ryanair), до Лутона (Wizz Air).

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      Теги: Новини України авіація Лондон Бельгія Велика Британія
      Джерело: 24 канал
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