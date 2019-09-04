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      Две религиозные общины устроили массовую драку на Ровненщине: открыто 12 дел

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      Церковь в селе Малинск, где подрались религиозные общины ПЦУ и УПЦ (МП)
      Церковь в селе Малинск, где подрались религиозные общины ПЦУ и УПЦ (МП) / Пресс-служба полиции Ровненщины

      Почти 60 представителей религиозных общин вступили в драку 3 сентября на территории церкви в селе Малинск на Ровненщине. В результате столкновения пострадали 11 человек, а полиция открыла 12 уголовных производств.

      Конфликт произошел между сторонниками ПЦУ и УПЦ (МП) после того как первые заявили, что священник избил двух прихожан, сообщили ровненские СМИ.

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      В полиции тем временем сообщили, что рано утром 3 сентября получили сообщение о конфликте с неизвестными, которые срезали замки на дверях храма, и пытались вынести оттуда вещи.

      Правоохранители выяснили, что замки срезали представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровненской епархии ПЦУ. Эти люди проникли внутрь храма для проведения богослужения.

      Спор возле церкви перерос в драку, во время которой 11 местных жителей получили ушибы.

      Полиция изъяла документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.

      рВІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ СУТИЧКИ РЕЛІГІЯ ХРАМ пцу упц мп
      Фото с места столкновения возле храма на Ровненщине

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Расследования Православная церковь Украины Религия УПЦ МП столкновения Ровно
      Источник: 24 канал
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