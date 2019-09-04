Две религиозные общины устроили массовую драку на Ровненщине: открыто 12 дел

Почти 60 представителей религиозных общин вступили в драку 3 сентября на территории церкви в селе Малинск на Ровненщине. В результате столкновения пострадали 11 человек, а полиция открыла 12 уголовных производств.

Конфликт произошел между сторонниками ПЦУ и УПЦ (МП) после того как первые заявили, что священник избил двух прихожан, сообщили ровненские СМИ.

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В полиции тем временем сообщили, что рано утром 3 сентября получили сообщение о конфликте с неизвестными, которые срезали замки на дверях храма, и пытались вынести оттуда вещи.

Правоохранители выяснили, что замки срезали представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровненской епархии ПЦУ. Эти люди проникли внутрь храма для проведения богослужения.

Спор возле церкви перерос в драку, во время которой 11 местных жителей получили ушибы.

Полиция изъяла документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровненской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на храм.



Фото с места столкновения возле храма на Ровненщине