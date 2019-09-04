Дві релігійні громади влаштували масову бійку на Рівненщині: відкрито 12 справ

Майже 60 представників релігійних громад вступили в бійку 3 вересня на території церкви в селі Малинськ на Рівненщині. В результаті сутички постраждали 11 людей, а поліція відкрила 12 кримінальних проваджень.

Конфлікт стався між прихильниками ПЦУ і УПЦ (МП) після того як перші заявили, що священник побив двох парафіян, повідомили рівненські ЗМІ.

Читайте також: У ПЦУ назвали методи, які використовує Росія у боротьбі проти церкви

У поліції тим часом повідомили, що рано-вранці 3 вересня отримали повідомлення про конфлікт з невідомими, які зрізали замки на дверях храму, і намагалися винести звідти речі.

Правоохоронці з'ясували, що замки зрізали представники парафіяльної ради Петро-Павлівського приходу Рівненської єпархії ПЦУ. Ці люди проникли всередину храму для проведення богослужіння.

Суперечка біля церкви переросла в бійку, під час якої 11 місцевих жителів отримали забої.

Поліція вилучила документи, які, за словами представників Петро-Павлівського приходу Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їхнє право власності на храм.



Фото з місця сутички біля храму на Рівненщині