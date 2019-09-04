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      Дві релігійні громади влаштували масову бійку на Рівненщині: відкрито 12 справ

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      Церква в селі Малинськ, де побились релігійні громади ПЦУ та УПЦ (МП)
      Церква в селі Малинськ, де побились релігійні громади ПЦУ та УПЦ (МП) / Пресслужба поліції Рівненщини

      Майже 60 представників релігійних громад вступили в бійку 3 вересня на території церкви в селі Малинськ на Рівненщині. В результаті сутички постраждали 11 людей, а поліція відкрила 12 кримінальних проваджень.

      Конфлікт стався між прихильниками ПЦУ і УПЦ (МП) після того як перші заявили, що священник побив двох парафіян, повідомили рівненські ЗМІ.

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      У поліції тим часом повідомили, що рано-вранці 3 вересня отримали повідомлення про конфлікт з невідомими, які зрізали замки на дверях храму, і намагалися винести звідти речі.

      Правоохоронці з'ясували, що замки зрізали представники парафіяльної ради Петро-Павлівського приходу Рівненської єпархії ПЦУ. Ці люди проникли всередину храму для проведення богослужіння.

      Суперечка біля церкви переросла в бійку, під час якої 11 місцевих жителів отримали забої.

      Поліція вилучила документи, які, за словами представників Петро-Павлівського приходу Рівненської єпархії ПЦУ, підтверджують їхнє право власності на храм.

      рВІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ СУТИЧКИ РЕЛІГІЯ ХРАМ пцу упц мп
      Фото з місця сутички біля храму на Рівненщині

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      Теги: Кримінальні новини Новини України Розслідування Релігія Сутички Поліція Православна церква України УПЦ МП Рівне
      Джерело: 24 канал
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