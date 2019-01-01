Две страны в 2019 году официально вышли из ЮНЕСКО

Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 2019 года официально покинули Соединенные Штаты Америки и Израиль.

Как отмечает онлайн-издание The Times of Israel, представитель Израиля в ООН Дэнни Данон накануне Нового года заявил, что страна выйдет из ЮНЕСКО.

Читайте также: ЮНЕСКО анонсировало начало мониторинга в оккупированном Крыму

По его словам, Израиль не планирует быть членом "организации, действующей против нее".

ЮНЕСКО — это орган, который непрерывно переписывает историю, в частности стирая связи евреев с Иерусалимом. Им (этим органом – 24) манипулируют враги Израиля, поэтому он постоянно выделяет единое еврейское государство для осуждения,

– подчеркнул Дэнни Данон.

Ранее 24 канал сообщал, что 31 декабря США прекратили свое полноправное членство в ЮНЕСКО и стали государством в статусе наблюдателя. Членские взносы Соединенные Штаты прекратили платить еще в 2011 году. Причиной нынешнего выхода стали разногласия в отношении палестино-израильского конфликта.

К слову, США уже не впервые выходят из организации. В 1984 году администрация Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году.

Что такое ЮНЕСКО?

Это международная организация, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, которая при сотрудничестве своих членов-государств в области образования, науки, культуры способствует ликвидации неграмотности, подготовке национальных кадров, развитию национальной культуры, охране памятников культуры и тому подобное. Главное, что США теряют, выходя из организации – это возможность избираться в Комитет всемирного наследия, который занимается распределением финансовой помощи и решает, какие культурные и природные объекты будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.