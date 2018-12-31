В понедельник вступает в силу решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, о котором было объявлено в октябре 2017 года.

От 31 декабря США прекращают свое полноправное членство в организации и становятся государством в статусе наблюдателя. Членские взносы Соединенные Штаты прекратили платить еще в 2011 году.

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США выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. У нее Штаты вернулись в 2003 году. Причиной нынешнего выхода стали разногласия по палестино-израильского конфликта.

Главное, что США теряют, поикдая организацию – это возможность избираться в Комитет всемирного наследия, который занимается распределением финансовой помощи и решает, какие культурные и природные объекты будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.