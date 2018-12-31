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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      США виходять з ЮНЕСКО

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      Сполучені Штати покидають ЮНЕСКО
      Сполучені Штати покидають ЮНЕСКО / Фото з відкритих джерел

      У понеділок набирає чинності рішення США про вихід з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, про який було оголошено у жовтні 2017 року.

      Від 31 грудня США припиняють своє повноправне членство в організації і стають державою у статусі спостерігача. Членські внески Сполучені Штати припинили сплачувати ще у 2011 році.

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      США виходять з ЮНЕСКО не в перший раз: у 1984 році адміністрація Рональда Рейгана вже покидала цю організацію. У неї Штати повернулися в 2003 році. Причиною нинішнього виходу стали розбіжності щодо палестино-ізраїльського конфлікту.

      Головне, що США втрачають, виходячи з організації – це можливість обиратися в Комітет всесвітньої спадщини, який займається розподілом фінансової допомоги і вирішує, які культурні і природні об'єкти будуть включені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

      Теги: Новини політики Новини США ЮНЕСКО
      Джерело: 24 Канал
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