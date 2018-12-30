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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Експерти спрогнозували, що казатиме Кім Чен Ин у новорічному привітанні

      68 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / gettyimages

      Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у своєму новорічному виступі намагатиметься утриматися від різких висловлювань, щоб не провокувати негативну реакцію з боку США.

      Про це повідомляє Younhup.

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      За виступом Кім Чен Ина стежать, бо він найчастіше позначається на майбутній курс країни.

      Північнокорейський лідер Кім Чен Ин найімовірніше стримає свою риторику в посланні на Новий рік, щоб не провокувати США і спробувати відродити надію на давно завмерлі переговори з денуклеаризації,
      – зазначає видання

      Експерти очікують, що в традиційній промові в перший день нового року Кім Чен Ин закличе США до поступової і одночасної імплементації домовленостей, досягнутих на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у червні. Також, на думку експертів, Кім Чен Ин попросить послаблення санкцій щодо КНДР, що дасть змогу створити основу для активного економічного співробітництва з Південною Кореєю.

      Цього року увага буде прикута до того, чи прокоментує Кім Чен Ин заяви Дональда Трампа про те, що американський президент хоче провести другий саміт КНДР–США в січні або лютому. 

      Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп планує зустрітись з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку 2019 року. Свою першу історичну зустріч вони провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того, видається, перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. Тоді лідери обох країн говорили, що це треба зробити, проте не дали відповідь на головне питання – як саме можна звільнити півострів від ядерної зброї.

      Теги: Новини політики Кім Чен Ин Дональд Трамп Новини США КНДР
      Джерело: 24 Канал
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