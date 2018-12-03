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      Трамп пообіцяв Кім Чен Ину здійснення усіх бажань

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      Кім Чен Ин і Дональд Трамп
      Кім Чен Ин і Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого Дому Дональд Трамп обіцяє виконати бажання північнокорейського лідера Кім Чен Ина після денуклеаризації КНДР.

      Про це повідомляє Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

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      Дональд Трамп пообіцяв лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину "виконання всіх його бажань" після відмови КНДР від ядерної зброї.

      Трамп сподівається на виконання його (лідера КНДР – "24") частини угоди, і тоді всі його бажання збудуться,
      – розповів він.

      Трамп попросив Мін Чже Іна передати його слова Кім Чен Ини.

      Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп планує зустрітись з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку 2019 року. Свою  першу історичну зустріч вони провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того, видається, перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. Тоді лідери обох країн говорили, що це треба зробити, проте не дали відповідь на головне питання – як саме можна звільнити півострів від ядерної зброї.

       
       
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин Ядерна безпека КНДР
      Джерело: 24 канал
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