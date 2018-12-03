Трамп пообіцяв Кім Чен Ину здійснення усіх бажань

Очільник Білого Дому Дональд Трамп обіцяє виконати бажання північнокорейського лідера Кім Чен Ина після денуклеаризації КНДР.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

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Дональд Трамп пообіцяв лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину "виконання всіх його бажань" після відмови КНДР від ядерної зброї.

Трамп сподівається на виконання його (лідера КНДР – "24") частини угоди, і тоді всі його бажання збудуться,

– розповів він.

Трамп попросив Мін Чже Іна передати його слова Кім Чен Ини.

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп планує зустрітись з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку 2019 року. Свою першу історичну зустріч вони провели у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того, видається, перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. Тоді лідери обох країн говорили, що це треба зробити, проте не дали відповідь на головне питання – як саме можна звільнити півострів від ядерної зброї.