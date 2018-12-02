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      Трамп анонсував наступну зустріч з Кім Чен Ином

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      Дональд Трамп планує зустрітись з Кім Чен Ином
      Дональд Трамп планує зустрітись з Кім Чен Ином / Getty Images

      Очільник Білого дому Дональд Трамп планує зустрітись з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на початку 2019 року.

      Обговорюються дати у січні або лютому, пише Montreal Gazette.

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      Та перемовини ведуться не тільки щодо дат. У процесі обговорення також питання, у якій країні відбудеться зустріч. Відомо, що для цього розглядають три локації.

      По поверненню з саміту G20 в Аргентині Трамп заявив журналістом, що переговори йдуть добре, а сам президент перебуває у хороших стосунках з Кім Чен Ином. Очільник Білого дому навіть хоче колись запросити північнокорейського лідера у Штати. 

      Нагадаємо, Дональд Трамп і Кім Чен Ин провели першу історичну зустріч у червні 2018-ого у Сінгапурі. Там вони домовилися про мир та звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Проте після того, видається, перемовини щодо денуклеаризації півострова зайшли в глухий кут. Тоді лідери обох країн говорили, що це треба зробити, проте не дали відповідь на головне питання – як саме можна звільнити півострів від ядерної зброї. 

      Теги: Новини політики КНДР Новини США Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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