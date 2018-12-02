Трамп анонсировал следующую встречу с Ким Чен Ыном

Глава Белого дома Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в начале 2019 года.

Обсуждаются даты в январе или феврале, пишет Montreal Gazette.

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Но переговоры ведутся не только по датам. В процессе обсуждения также вопрос, в какой стране состоится встреча. Известно, что для этого рассматривают три локации.

По возвращению из саммита G20 в Аргентине Трамп заявил журналистам, что переговоры идут хорошо, а сам президент находится в хороших отношениях с Ким Чен Ыном. Глава Белого дома также хочет когда пригласить северокорейского лидера в Штаты.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первую историческую встречу в июне 2018-го в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того, кажется, переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик. Тогда лидеры двух стран говорили, что это надо сделать, однако не дали ответ на главный вопрос – как можно освободить полуостров от ядерного оружия.