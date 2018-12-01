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      Историческое событие: впервые за 10 лет поезд из Южной Кореи пересек границу с КНДР

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      Поезд из Южной Кореи пересек границу с КНДР
      Поезд из Южной Кореи пересек границу с КНДР / afp.com/en

      Впервые за более чем 10 лет Северной Кореей проедется южнокорейский поезд. На борту исторического поезда находится большая команда специалистов. Они будут изучать состояние железнодорожных путей КНДР, чтобы впоследствии их модернизировать.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Известно, что в течение следующих 18 дней южнокорейские специалисты преодолеют путь общей протяженностью в 1 200 километров. За это время они планируют побывают почти во всех уголках КНДР. Проект создали для того, чтобы улучшить состояние северокорейской железной дороги, а также наладить состояние торговли и возможность путешествий между обеими странами.

      Цель проекта – преодолеть разделение обеих стран и открыть новое будущее для Корейского полуострова,
      – добавил Чо Мйонг-ген, который возглавляет министерство объединения Республики Корея

      кндр південна корея потяг

      Впервые за 10 лет поезд из Южной Кореи пересек границу с КНДР//Фото: Getty Images

      Чтобы осуществить эту поездку, сторонам пришлось получить специальное разрешение от ООН. Это для того, чтобы обойти санкции, запрещающие поставку определенных видов топлива и оборудования в КНДР.

      кндр південна корея потяг

      Поездка продлится 18 дней//Фото: Getty Images

      Интересно, что в последнее время отношения между Сеулом и Пхеньяном значительно улучшились.

      кднр південна корея потяг

      Общая протяженность пути 1 200 километров//Фото: Getty Images

      Теги: Новости политики Южная Корея КНДР железная дорога История Транспорт
      Источник: 24 Канал
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