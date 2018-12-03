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      Трамп пообещал Ким Чен Ыну осуществления всех желаний

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      Ким Чен Ын и Дональд Трамп
      Ким Чен Ын и Дональд Трамп / gettyimages

      Глава Белого Дома Дональд Трамп обещает выполнить желание северокорейского лидера Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР.

      Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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      Дональд Трамп пообещал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну "выполнение всех его желаний" после отказа КНДР от ядерного оружия.

      Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР – "24".) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся,
      – рассказал он.

      Трамп попросил Мин Чжэ Ина передать его слова Ким Чен Ину.

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в начале 2019 года. Свою первую историческую встречу они провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того, оказывается, переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик. Тогда лидеры двух стран говорили, что это надо сделать, однако не дали ответ на главный вопрос – как можно освободить полуостров от ядерного оружия.

       
      Теги: Новости США Новости политики КНДР Ядерная безопасность Ким Чен Ын Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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