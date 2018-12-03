Трамп пообещал Ким Чен Ыну осуществления всех желаний

Глава Белого Дома Дональд Трамп обещает выполнить желание северокорейского лидера Ким Чен Ына после денуклеаризации КНДР.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Дональд Трамп пообещал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну "выполнение всех его желаний" после отказа КНДР от ядерного оружия.

Трамп надеется на выполнение его (лидера КНДР – "24".) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся,

– рассказал он.

Трамп попросил Мин Чжэ Ина передать его слова Ким Чен Ину.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в начале 2019 года. Свою первую историческую встречу они провели в июне 2018-го в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того, оказывается, переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик. Тогда лидеры двух стран говорили, что это надо сделать, однако не дали ответ на главный вопрос – как можно освободить полуостров от ядерного оружия.