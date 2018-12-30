Эксперты спрогнозировали, что скажет Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем выступлении постарается воздержаться от резких высказываний, чтобы не провоцировать негативную реакцию со стороны США.

Об этом сообщает Younhup.

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За выступлением Ким Чен Ына следят, потому что оно чаще всего сказывается на будущий курс страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын скорее всего сдержит свою риторику в послании на Новый год, чтобы не провоцировать США и попытаться возродить надежду на давно замершие переговоры по денуклеаризации,

– отмечает издание

Эксперты ожидают, что в традиционной речи в первый день нового года Ким Чен Ын призовет США к постепенной и одновременной имплементации договоренностей, достигнутых на встрече с президентом США Дональдом Трампом в июне. Также, по мнению экспертов, Ким Чен Ын попросит ослабление санкций в отношении КНДР, что позволит создать основу для активного экономического сотрудничества с Южной Кореей.

В этом году внимание будет приковано к тому, прокомментирует ли Ким Чен Ын заявления Дональда Трампа о том, что американский президент хочет провести второй саммит КНДР–США в январе или феврале.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в начале 2019 года. Свою первую историческую встречу они провели в июне 2018-ого в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того, выдается, переговоры по денуклеаризации полуострова зашли в тупик. Тогда лидеры обеих стран говорили, что это надо сделать, но не дали ответ на главный вопрос – как именно можно освободить полуостров от ядерного оружия.