Дві країни у 2019 році офіційно вийшли з ЮНЕСКО

Організацію Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) з 2019 року офіційно покинули Сполучені Штати Америки та Ізраїль.

Як зазначає онлайн-видання The Times of Israel, представник Ізраїлю в ООН Денні Данон напередодні Нового року заявив, що країна вийде з ЮНЕСКО.

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За його словами, Ізраїль не планує бути членом "організації, що діє проти неї".

ЮНЕСКО — це орган, який безперервно переписує історію, зокрема стираючи зв’язки євреїв з Єрусалимом. Їм (цим органом — ред.) маніпулюють вороги Ізраїлю, тому він постійно виокремлює єдину єврейську державу для засудження,

– підкреслив Денні Данон.

Раніше 24 канал повідомляв, що від 31 грудня США припинили своє повноправне членство в ЮНЕСКО і стали державою у статусі спостерігача. Членські внески Сполучені Штати припинили сплачувати ще у 2011 році. Причиною нинішнього виходу стали розбіжності щодо палестино-ізраїльського конфлікту.

До слова, США вже не вперше виходять з організації. У 1984 році адміністрація Рональда Рейгана вже покидала цю організацію. Повернулися США в ЮНЕСКО у 2003 році.

Що таке ЮНЕСКО? Це міжнародна організація, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам'яток культури тощо.



Головне, що США втрачають, виходячи з організації – це можливість обиратися в Комітет всесвітньої спадщини, який займається розподілом фінансової допомоги і вирішує, які культурні і природні об'єкти будуть включені в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.