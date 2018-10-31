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      Две страшные катастрофы в Афганистане: разбился вертолет с военными и произошел взрыв

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      В Афганистане разбился вертолет с военными и произошел взрыв
      В Афганистане разбился вертолет с военными и произошел взрыв / 24 канал

      Тридцать погибших в двух инцидентах за один день. На западе Афганистана, в провинции Фарах, разбился вертолет с военными и политиками. А возле тюрьмы в восточной части афганской столицы себя подорвал смертник.

      В катастрофе вертолета все 25 человек, находившихся на борту, погибли.

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      Среди жертв – заместитель командующего армейским корпусом западного региона Нематулла Халил и председатель Совета провинции Фарах – Фарид Бахтавар.

      По словам представителей власти, к катастрофе привели сложные погодные условия. А в экстремистской организации Талибан заявили, что это их боевики сбили вертолет.

      Еще один инцидент произошел в Кабуле. Возле тюрьмы в восточной части афганской столицы себя подорвал смертник. Семь человек погибли, среди жертв сотрудники тюрьмы и спецслужащие. Пятеро получили ранения.

      Біля в'язниці в Афганістані стався вибух
      Возле тюрьмы в Афганистане произошел взрыв

      По словам представителей правоохранительных органов, мишенью нападавшего был автобус, перевозивший персонал тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

      Теги: Жертвы авиация Взрыв Афганістан
      Источник: 24 канал
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