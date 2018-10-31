Дві страшні катастрофи в Афганістані: розбився гелікоптер з військовими та стався вибух

Тридцять загиблих у двох інцидентах за один день. На заході Афганістану, в провінції Фарах, розбився гелікоптер з військовими і політиками. А біля в'язниці в східній частині афганської столиці себе підірвав смертник.

У катастрофі гелікоптеру всі 25 людей, які перебували на борту, загинули.

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Серед жертв – заступник командувача армійським корпусом західного регіону Нематулла Халіл та голова Ради провінції Фарах – Фарід Бахтавар.

За словами представників влади, до катастрофи призвели складні погодні умови. А в екстремістській організації Талібан заявили, що це їхні бойовики збили гелікоптер.

Ще один інцидент стався у Кабулі. Біля в'язниці в східній частині афганської столиці себе підірвав смертник. Семеро людей загинули, серед жертв працівники в'язниці і спецслужбовці. П'ятеро дістали поранення.



Біля в'язниці в Афганістані стався вибух

За словами представників правоохоронних органів, мішенню нападника був автобус, який перевозив персонал в'язниці. Поки що жодне з терористичних угрупувань не взяв на себе відповідальність за напад.