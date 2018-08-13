Две тысячи человек эвакуированы в Польше из-за угрозы взрыва
Более двух тысяч человек были эвакуированы с польского курорта Колобжег на побережье Балтийского моря. Причина – бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщило Польское радио.
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Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы.
Мы вытащили из воды уже все объекты. В итоге это были три авиационные бомбы и два объекты неизвестного происхождения, которые в конце концов не оказались авиационными бомбами,
– рассказал Квятковский.
Каждая бомба весила около 300 килограммов, а в случае взрыва она бы нанесла урон в радиусе не менее двух километров.
Авиационная бомба времен Второй мировой войны
Бомбы на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации, после чего местным и туристам разрешили вернуться.