В Балтийском море из-за аномальной жары размножились токсичные водоросли
В Балтийском море сейчас лучше не плавать: из-за жары в воде резко размножились некоторые виды водорослей, которые являются ядовитыми для людей.
Об этом информирует Delfi.
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Отмечается, что жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют пока не заходить в море.
Как объясняют ученые из финского экологического института, водоросли распространялись настолько быстро и бурно всего лишь несколько раз за нынешнее десятилетие.
Однако эти процессы дают ученым возможность изучить биологические свойства водорослей: раньше с материалом для исследования были проблемы, а теперь достаточно просто пойти на пляж с ведром.
Источник: 24 Канал
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