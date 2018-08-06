В Балтийском море из-за аномальной жары размножились токсичные водоросли

В Балтийском море сейчас лучше не плавать: из-за жары в воде резко размножились некоторые виды водорослей, которые являются ядовитыми для людей.

Об этом информирует Delfi.

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Отмечается, что жителям Польши, Литвы и Швеции рекомендуют пока не заходить в море.

Как объясняют ученые из финского экологического института, водоросли распространялись настолько быстро и бурно всего лишь несколько раз за нынешнее десятилетие.

Однако эти процессы дают ученым возможность изучить биологические свойства водорослей: раньше с материалом для исследования были проблемы, а теперь достаточно просто пойти на пляж с ведром.