Аномальная жара в Португалии: в столице страны зафиксировали новый температурный рекорд

В субботу, 4 августа, в столице Португалии Лиссабоне зафиксировали новый температурный рекорд – 44 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает Associated Press.

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Метеорологическая служба Португалии сообщила, предыдущий температурный рекорд составлял 43 градуса тепла, он был зафиксирован в 1981 году.

Жарче всего в этот день было в районе Алвега, что в центральной Португалии. Там температура воздуха доходила до 46,8 градусов по Цельсию.

Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году — свыше 47 градусов.