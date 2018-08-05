Аномальна спека у Португалії: у столиці країни зафіксували новий температурний рекорд

У суботу, 4 серпня, у столиці Португалії Лісабоні зафіксували новий температурний рекорд – 44 градуси за Цельсієм.

Про це повідомляє Associated Press.

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Метеорологічна служба Португалії повідомила, попередній температурний рекорд становив 43 градуси тепла, він був зафіксований у 1981 році.

Найспекотніше у цей день було у районі Алвега, що у центральній Португалії. Там температура повітря доходила до 46,8 градусів за Цельсієм.

Рекордна температура в Португалії зафіксована у 2003 році — понад 47 градусів.