У Балтійському морі через аномальну спеку розмножилися токсичні водорості
У Балтійському морі зараз краще не плавати: через спеку у воді різко розмножилися деякі види водоростей, які є отруйними для людей.
Про це інформує Delfi.
Читайте також: Аномальна спека у Португалії: у столиці країни зафіксували новий температурний рекорд
Зазначається, що жителям Польщі, Литви та Швеції рекомендують поки не заходити в море.
Як пояснюють вчені з фінського екологічного інституту, водорості поширювалися настільки швидко та бурхливо всього лише кілька разів за нинішнє десятиліття.
Однак, ці процеси дають вченим можливість вивчити біологічні властивості водоростей: раніше з матеріалом для дослідження були проблеми, а тепер досить просто піти на пляж із відром.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Біткойн встановив небувалий раніше рекорд17 грудня 2017 , 19:00
Спроба перевороту в Туреччині: вже затримано майже 3000 заколотників16 липня 2016 , 13:02
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00