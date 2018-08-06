У Балтійському морі через аномальну спеку розмножилися токсичні водорості

У Балтійському морі зараз краще не плавати: через спеку у воді різко розмножилися деякі види водоростей, які є отруйними для людей.

Про це інформує Delfi.

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Зазначається, що жителям Польщі, Литви та Швеції рекомендують поки не заходити в море.

Як пояснюють вчені з фінського екологічного інституту, водорості поширювалися настільки швидко та бурхливо всього лише кілька разів за нинішнє десятиліття.

Однак, ці процеси дають вченим можливість вивчити біологічні властивості водоростей: раніше з матеріалом для дослідження були проблеми, а тепер досить просто піти на пляж із відром.