Дві тисячі людей евакуювали у Польщі через загрозу вибуху

Понад дві тисячі людей були евакуйовані з польського курорту Колобжег, що на узбережжі Балтійського моря. Причина – бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомило Польське радіо.

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Представник місцевого військово-морського підрозділу Яцек Квятковський заявив, що сапери знайшли три авіаційні бомби.

Ми витягли з води вже всі об’єкти. У підсумку це були три авіаційні бомби і два об’єкти невідомого походження, котрі врешті-решт не виявилися авіаційними бомбами,

– розповів Квятковський.

Кожна бомба важила близько 300 кілограмів, а в разі вибуху вона б завдала шкоди у радіусі не менше двох кілометрів.



Авіаційна бомба часів Другої світової війни

Бомби на спеціальній вантажівці вивезли на полігон для керованої детонації, після чого місцевим та туристам дозволили повернутися.