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Две украинские ленты покажут на Мюнхенском кинофестивале

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Кадр из фильма Сергея Лозницы "Донбасс"
Кадр из фильма Сергея Лозницы "Донбасс" / filmfest-muenchen

Две украинские ленты вошли в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля. Речь идет про дебютный фильм режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и картину Сергея Лозницы "Донбасс".

Об этом говорится на сайте Госкино.

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В этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма – полнометражный дебют режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" и картину известного режиссера Сергея Лозницы "Донбасс",
– сообщают в Госкино, при поддержке которого созданы обе картины.

Отмечается, что лента "Вулкан" также отобрана для участия в программе "East of the West" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах - одного из старейших кинофестивалей класса "А". Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

В свою очередь, мировая премьера фильма "Донбасс" открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard ( "Особый взгляд") Каннского кинофестиваля. Лента получила приз за наилучшую режиссерскую работу.

Напомним, второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля, Мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля.

Теги: Новости Украины Кино
Источник: 24 Канал
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