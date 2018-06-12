Дві українські стрічки покажуть на Мюнхенському кінофестивалі

Дві українські стрічки увійшли до конкурсної програми Мюнхенського кінофестивалю. Мова йде про дебютний фільм режисера Романа Бондарчука "Вулкан" та картина Сергія Лозниці "Донбас".

Про це йдеться на сайті Держкіно.

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Цьогорічний Мюнхенський міжнародний кінофестиваль відібрав до участі у конкурсній програмі INTERNATIONAL INDEPENDENTS одразу два українських фільми – повнометражний дебют режисера Романа Бондарчука "Вулкан" та картину відомого режисера Сергія Лозниці "Донбас",

– повідомляють у Держкіно, за підтримки якого створено обидві картини.

Зазначається, що стрічка "Вулкан" також відібрана до участі у конкурсній програмі "East of the West" 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах – одного із найстаріших кінофестивалів класу "А". Світова прем'єра фільму відбудеться 1 липня.

В свою чергу, світова прем'єра фільму "Донбас" відкрила офіційну конкурсну програму Un Certain Regard ("Особливий погляд") цьогорічного Каннського кінофестивалю. Стрічка отримала приз за найкращу режисерську роботу.

Нагадаємо, другий у Німеччині за значенням після Берлінського кінофестивалю, Мюнхенський МКФ цього року відбудеться з 28 червня по 7 липня.