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Дві українські стрічки покажуть на Мюнхенському кінофестивалі

23 Читать новость на русском
Кадр із фільму Сергія Лозниці "Донбас"
Кадр із фільму Сергія Лозниці "Донбас" / filmfest-muenchen

Дві українські стрічки увійшли до конкурсної програми Мюнхенського кінофестивалю. Мова йде про дебютний фільм режисера Романа Бондарчука "Вулкан" та картина Сергія Лозниці "Донбас".

Про це йдеться на сайті Держкіно. 

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Цьогорічний Мюнхенський міжнародний кінофестиваль відібрав до участі у конкурсній програмі INTERNATIONAL INDEPENDENTS одразу два українських фільми – повнометражний дебют режисера Романа Бондарчука "Вулкан" та картину відомого режисера Сергія Лозниці "Донбас",
– повідомляють у Держкіно, за підтримки якого створено обидві картини.

Зазначається, що стрічка "Вулкан" також відібрана до участі у конкурсній програмі "East of the West" 53-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах – одного із найстаріших кінофестивалів класу "А". Світова прем'єра фільму відбудеться 1 липня.

В свою чергу, світова прем'єра фільму "Донбас" відкрила офіційну конкурсну програму Un Certain Regard ("Особливий погляд") цьогорічного Каннського кінофестивалю. Стрічка отримала приз за найкращу режисерську роботу.

Нагадаємо, другий у Німеччині за значенням після Берлінського кінофестивалю, Мюнхенський МКФ цього року відбудеться з 28 червня по 7 липня.

Теги: Новини України Кіно
Джерело: 24 Канал
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