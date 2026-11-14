В Запорожье полностью остановили движение по плотине ДнепроГЭС

Как сообщили в Патрульной полиции Запорожской области и Запорожской ОГА, водителям рекомендуется заранее корректировать свои поездки по городу в связи с введенными ограничениями.

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Что известно об ограничениях

Для пересечения реки Днепр и объезда перекрытого участка организованы альтернативные маршруты.

Проезд транспорта в настоящее время осуществляется через Арковый мост на острове Хортица, Вантовый мост, а также через мост имени Преображенского.

Представитель Запорожской ОГА Михаил Семикин также подтвердил полное перекрытие сообщения и призвал горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов. О точных сроках возобновления проезда через сооружение чиновники пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, что накануне в Запорожье во время разбора завалов погиб спасатель. На него упала бетонная плита.

Также Россия попала в пятиэтажку в городе. В результате удара 50 человек получили ранения, из них 8 детей.