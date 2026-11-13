Обрушилась бетонная плита: в Запорожье во время разбора завалов погиб спасатель

Как сообщил Михаил Семикин, исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА, трагедия произошла во время демонтажа опасных конструкций здания, которое ранее было повреждено в результате вражеского удара.

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Что известно о трагедии

Специалист проводил неотложные работы непосредственно в зоне разрушений, когда произошло внезапное падение массивного элемента перекрытия.

Люди, которые ежедневно рискуют собой, чтобы спасать других, сами оказываются в смертельной опасности– подчеркнул Семикин и выразил соболезнования родственникам, близким и коллегам погибшего сотрудника аварийной службы.

Во время ликвидации последствий атак украинские спасатели постоянно находятся под смертельной угрозой. В частности, 2 ноября в Запорожской области вражеский обстрел унес жизни двух сотрудников ГСЧС, среди которых был 44-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Алексей Сущевский.

А 11 ноября в городе Яготин Киевской области во время повторной вражеской атаки погибли сотрудники ГСЧС, двое пожарных, которые ликвидировали последствия предыдущего удара.