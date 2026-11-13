Впала бетонна плита: у Запоріжжі під час розбору завалів загинув рятувальник

Як повідомив Михайло Семікін, виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА, трагедія трапилася у момент демонтажу небезпечних конструкцій споруди, яку раніше пошкодив ворожий удар.

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Що відомо про трагедію

Фахівець здійснював невідкладні заходи безпосередньо у зоні руйнувань, коли відбулося раптове падіння масивного елемента перекриття.

Люди, які щодня ризикують собою, щоб рятувати інших, самі опиняються у смертельній небезпеці– підкреслив Семікін та висловив співчуття родичам, близьким і колегам загиблого працівника аварійної служби.

Під час ліквідації наслідків атак українські надзвичайники постійно перебувають під смертельною загрозою. Зокрема, 2 листопада на Запоріжжі ворожий обстріл обірвав життя двох співробітників ДСНС, серед яких був 44-річний майстер-сержант служби цивільного захисту Олексій Сущевський.

А 11 листопада у місті Яготин Київської області під час повторної ворожої атаки загинули двоє вогнеборців, які ліквідовували наслідки попереднього удару.