Загинули під час гасіння пожежі: Росія повторно вдарила по рятувальниках на Київщині

Про це повідомив голова ДСНС України Андрій Даник, його заяву поширили на сторінках ДСНС.

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Загиблі присвятили порятунку людей десятиліття життя

Смертельних поранень зазнали майор служби цивільного захисту Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант Юрій Литовченко. Ще двоє співробітників екстреної служби, Сергій Мусіяка та Валентин Михно, отримали травми різного ступеня тяжкості й наразі перебувають під наглядом медиків у лікарні.

Загиблі пожежники / ДСНС

Олександр Бондаренко очолював 24-ту державну пожежно-рятувальну частину Головного управління ДСНС України у Київській області. Він віддав пожежно-рятувальній справі 25 років свого життя, вдома на нього чекали дружина, донька та син.

Юрій Литовченко працював водієм 28-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Київській області та присвятив професії понад 30 років. У загиблого рятувальника залишилися дружина та син.

Очільник відомства висловив співчуття родинам загиблих співробітників, які щодня ризикували життям заради безпеки цивільних громадян.

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Кого ще втратила Україна через війну?

Днями внаслідок атаки безпілотника загинув працівник Запорізької атомної електростанції. За даними МАГАТЕ, це вже другий випадок загибелі співробітника ядерного об'єкта за останні кілька днів.

Раніше, 2 листопада, внаслідок російського масованого авіаудару по Комишувасі загинула медсестра та волонтерка Ірина Фокіна. Вона відмовилася евакуюватися з прифронтового селища, щоб продовжувати допомагати людям і тваринам. До речі, жертвами удару по Комишувасі були також пожежники й поліціянти.

Ще один трагічний випадок стався 6 листопада. Російський безпілотник атакував ремонтну бригаду ДТЕК у прифронтовому регіоні. Унаслідок удару загинув енергетик Микола Богатирьов.