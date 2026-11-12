Погибли при тушении пожара: Россия вновь нанесла удар по спасателям в Киевской области

Об этом сообщил глава ГСЧС Украины Андрей Даник; его заявление было опубликовано на сайте ГСЧС.

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Погибшие посвятили спасению людей десятилетия своей жизни

Смертельные ранения получили майор службы гражданской защиты Александр Бондаренко и главный мастер-сержант Юрий Литовченко. Еще двое сотрудников экстренной службы, Сергей Мусияка и Валентин Михно, получили травмы различной степени тяжести и в настоящее время находятся под наблюдением врачей в больнице.

Погибшие пожарные / ГСЧС

Александр Бондаренко возглавлял 24-ю государственную пожарно-спасательную часть Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Он посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет своей жизни, дома его ждали жена, дочь и сын.

Юрий Литовченко работал водителем 28-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области и посвятил профессии более 30 лет. У погибшего спасателя остались жена и сын.

Глава ведомства выразил соболезнования семьям погибших сотрудников, которые ежедневно рисковали жизнью ради безопасности граждан.

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Что еще потеряла Украина из-за войны?

На днях в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской атомной электростанции. По данным МАГАТЭ, это уже второй случай гибели сотрудника ядерного объекта за последние несколько дней.

Ранее, 2 ноября, в результате массированного российского авиаудара по Комышуваси погибла медсестра и волонтер Ирина Фокина.Она отказалась эвакуироваться из прифронтового поселка, чтобы продолжать помогать людям и животным. Кстати, жертвами удара по Комышувасе стали также пожарные и полицейские.

Еще один трагический случай произошел 6 ноября. Российский беспилотник атаковал ремонтную бригаду ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате удара погиб погиб энергетик Николай Богатырев.