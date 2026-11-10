Осталась помогать до самого конца: в Комышувахе погибла волонтер Ирина Фокина

Как сообщает "Суспильне", 10 ноября в областном центре состоится церемония прощания с медсестрой-анестезиологом, которая долгое время ухаживала за жителями прифронтового поселка.

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Что известно об Ирине Фокиной

Женщина регулярно навещала пожилых людей, раздавала необходимые лекарства и готовила для них еду.

О повседневной работе погибшей еще в 2023 году вспоминали в польской медико-спасательной организации NZOZ Śląska Misja Medyczna KKN:

Каждый день она навещает своих подопечных – пожилых людей, нуждающихся в помощи. Она следит за тем, чтобы они вовремя принимали лекарства (раздавая их, когда у нее есть такая возможность), и помогает им с приготовлением еды.

Помимо ухода за больными, женщина вместе с коллегами ежедневно работала на местной кухне, где обеспечивала горячими обедами нуждающихся жителей Комышувахи.

"Столовая у нас была в красном здании. Мы каждый день там работали. Готовили еду", – рассказала коллега погибшей Раиса, которая выжила во время вражеской атаки.

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Параллельно медсестра заботилась о бездомных животных в прифронтовой зоне и сотрудничала с волонтерскими миссиями. В частности, она принимала активное участие в работе благотворительной инициативы "Доступная стерилизация".

Мы провели с ней всего 10 дней, но и этого времени хватило, чтобы понять, каким невероятным, скромным, незаметным для широкой публики человеком-героем она была. Ирина искренне помогала нам во время миссии, с любовью относилась к каждому животному. Она была той тихой заботой, которая окружала и нас, и животных– отметили волонтеры.

Прошлой зимой автомобиль волонтера остался без надлежащих колес, поэтому она временно лишилась возможности добираться до своих подопечных. Благотворители приобрели новые шины на случай срочного выезда, однако Ирина Фокина отказалась покидать родной поселок.

Напомним, что трагедия произошла утром 2 ноября, когда российская армия сбросила как минимум девять управляемых авиабомб ФАБ-3000 в момент раздачи гуманитарного хлеба, поразив, в частности, подземную школу. В результате массированного удара погибли 55 человек, среди которых двое спасателей и четверо полицейских, а поисковая операция продолжается в отношении десятков пропавших без вести.