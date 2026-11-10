Залишилася допомагати до кінця: у Комишувасі загинула волонтерка Ірина Фокіна

Як передає Суспільне, 10 листопада в обласному центрі відбудеться церемонія прощання з медсестрою-анестезіологом, яка тривалий час опікувалася мешканцями прифронтового селища.

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Що відомо про Ірину Фокіну

Жінка регулярно навідувала літніх людей, роздавала необхідні медикаменти та готувала для них їжу.

Про щоденну роботу загиблої ще у 2023 році згадували в польській медико-рятувальній організації NZOZ Śląska Misja Medyczna KKN:

Щодня вона відвідує своїх підопічних – літніх людей, які потребують допомоги. Вона стежить, щоб вони вчасно приймали ліки (роздаючи їх, коли має таку можливість), і допомагає їм із приготуванням їжі.

Окрім патронажу хворих, жінка разом із колегами щодня працювала на місцевій кухні, де забезпечувала гарячими обідами нужденних жителів Комишувахи.

"Столова в нас була в червоній будівлі. Ми щодня там працювали. Їжу готували", – розповіла колега загиблої Раїса, яка вижила під час ворожої атаки.

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Паралельно медсестра опікувалася безпритульними тваринами у прифронтовій зоні та співпрацювала з волонтерськими місіями. Зокрема, вона брала активну участь у роботі благодійної ініціативи "Доступна Стерилізація".

Ми провели з нею лише 10 днів, але й цього часу було достатньо, щоб зрозуміти, якою неймовірною, скромною, непомітною для широкого загалу людиною-героєм вона була. Ірина щиро допомагала нам під час місії, з любов'ю ставилася до кожної тварини. Вона була тією тихою турботою, яка оточувала і нас, і тварин– зазначили волонтери.

Минулої зими автомобіль волонтерки залишився без належних коліс, через що вона тимчасово втратила можливість добиратися до підопічних. Благодійники придбали нові шини на випадок термінового виїзду, однак Ірина Фокіна відмовилася покидати рідне селище.

Нагадаємо, що трагедія сталася вранці 2 листопада, коли російська армія скинула щонайменше дев'ять керованих авіабомб ФАБ-3000 у момент видачі гуманітарного хліба, поціливши зокрема в підземну школу. Внаслідок масованого удару загинули 55 людей, серед яких двоє рятувальників та четверо поліцейських, а пошукова операція триває щодо десятків зниклих безвісти.