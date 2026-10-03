В Киеве обновили правила движения по мостам во время воздушной тревоги

В Киеве обновили правила движения по мостам через Днепр во время воздушной тревоги. Власти просят горожан учитывать эти изменения при планировании поездок.

О том, какие ограничения введены на движение транспорта по мостам через Днепр, сообщили в КМВА.

По каким мостам можно ездить во время тревоги?

Движение по Южному мосту во время воздушной тревоги с левого на правый берег осуществляется без ограничений.

В то же время движение с правого на левый берег ограничивается на 15 минут с момента объявления сигнала воздушной тревоги, после чего возобновляется.

Выезд на мост в направлении с правого на левый берег осуществляется со стороны Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

Движение транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту в случае объявления или отбоя воздушной тревоги приостанавливается в обоих направлениях на 15 минут. После этого движение возобновляется в полном объеме.

Движение по Северному мосту, Дарницкому мосту, мосту Патона и мосту "Метро" осуществляется без ограничений.

Напомним, что в последние дни Россия прицельно бьет по столичным мостам. Несколько раз враг попал по Южному мосту. В результате он полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта и поездов метро в обоих направлениях.

Утром 3 октября Россия атаковала Северный мост. Враг повредил дорожное полотно и контактную троллейбусную сеть. Теперь движение транспорта ограничено: с левого на правый берег работают три полосы, с правого на левый – одна полоса.