Полиция сообщила об изменениях в движении по Северному мосту

О последних новостях, касающихся движения по Северному мосту, сообщили в патрульной полиции.

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Как разрешено передвигаться по Северному мосту?

Легковые автомобили, движущиеся по проспекту Романа Шухевича в направлении моста, должны развернуться у перекрестка с улицей Оноре де Бальзака.

Грузовики, в свою очередь, должны разворачиваться вблизи моста через реку Десенку. После этого водители могут повернуть направо на Подольский мостовой переход.

Движение по Северному мосту с левого берега на правый разрешено только общественному транспорту. В обратном направлении могут ехать также легковые автомобили.

В полиции также уточнили, что заехать в парк "Муромец" и торговые центры можно исключительно с правого берега.

Схема движения по Северному мосту / Фото полиции

Отметим, что Северный мост неоднократно закрывали из-за российских атак.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве планируют построить водные переправы через Днепр и подъездные дороги к ним. На проект выделено 1 миллиард гривен.

По словам мэра, места для строительства переправ будет определять военное командование.