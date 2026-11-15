Поліція повідомила про зміни у русі Північним мостом

Рух для легкових автомобілів Північним мостом обмежено / РБК-Україна
На Північному мосту змінили правила руху транспорту. З лівого на правий берег пропускають лише громадський транспорт
Про оновлення щодо руху Північним мостом розповіли в патрульній поліції.
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Як дозволено переміщатися Північним мостом?
Легкові автомобілі, які їдуть проспектом Романа Шухевича в напрямку мосту, мають розвернутися біля перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.
Вантажівки, своєю чергою, повинні розвертатися поблизу мосту через річку Десенка. Після цього водії можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.
Рух Північним мостом з лівого берега на правий дозволений лише громадському транспорту. У зворотному напрямку можуть їхати також легкові автомобілі.
У поліції також уточнили, що заїхати до парку "Муромець" і торговельних центрів можна виключно з правого берега.
Схема руху Північним мостом / Фото поліція
Зауважимо, що Північний міст неодноразово закривали через російські атаки.
Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві планують збудувати водні переправи через Дніпро та під'їзні дороги до них. На проєкт передбачили 1 мільярд гривень.
За словами мера, Місця для будівництва переправ визначатиме військове командування.
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