Энергетический коллапс: метро в Киеве и Харькове остановилось из-за проблем со светом

Из-за перебоев со светом в двух городах Украины произошел сбой в работе метрополитена. Пассажиров уведомляют о временных проблемах.

Об этом сообщили на страницах Харьковского метрополитена и Киевской городской государственной администрации.

Что известно о приостановлении движения метрополитенов?

В Киеве на некоторых станциях исчез свет и прекратили работать эскалаторы. Пассажиры сообщили, что поезда также остановились. Позже в КГГА сообщили, что из-за низкого напряжения в столице от внешних питающих центров метрополитен временно не может работать. О возобновлении движения пассажиров сообщат.

Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие (на резервном питании станций),

– написал городской голова Виталий Кличко.

В Киеве временно остановилось метро: смотрите видео

Тем временем такси несколько повысили цены на такси. Доехать с правого на левый берег можно за более 900 гривен. Причина – проблемы с движением метро и повышенный спрос.



Цены на такси незначительно выросли / Скриншот

В метро Харькова также заявили о временной остановке движения. Там отмечают, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно не удается осуществлять. В 11:31 возобновили движение поездов по Ходоногорско-заводской линии метрополитена возобновили с временно увеличенными интервалами, которые составляют 25 – 30 минут.

Что известно о состоянии украинской энергетики?