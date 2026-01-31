Энергетический коллапс: метро в Киеве и Харькове остановилось из-за проблем со светом
- В Киеве и Харькове метро остановилось из-за перебоев со светом и низкого напряжения.
- Цены на такси в Киеве незначительно выросли из-за проблем с движением метро.
Из-за перебоев со светом в двух городах Украины произошел сбой в работе метрополитена. Пассажиров уведомляют о временных проблемах.
Об этом сообщили на страницах Харьковского метрополитена и Киевской городской государственной администрации.
Смотрите также В нескольких областях действуют аварийные отключения: какая ситуация со светом 31 января
Что известно о приостановлении движения метрополитенов?
В Киеве на некоторых станциях исчез свет и прекратили работать эскалаторы. Пассажиры сообщили, что поезда также остановились. Позже в КГГА сообщили, что из-за низкого напряжения в столице от внешних питающих центров метрополитен временно не может работать. О возобновлении движения пассажиров сообщат.
Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети. Подземные станции метрополитена сейчас могут работать как укрытие (на резервном питании станций),
– написал городской голова Виталий Кличко.
В Киеве временно остановилось метро: смотрите видео
Тем временем такси несколько повысили цены на такси. Доехать с правого на левый берег можно за более 900 гривен. Причина – проблемы с движением метро и повышенный спрос.
Цены на такси незначительно выросли / Скриншот
В метро Харькова также заявили о временной остановке движения. Там отмечают, что по техническим причинам движение поездов по линиям метрополитена временно не удается осуществлять. В 11:31 возобновили движение поездов по Ходоногорско-заводской линии метрополитена возобновили с временно увеличенными интервалами, которые составляют 25 – 30 минут.
Что известно о состоянии украинской энергетики?
В пятницу, 30 января, во время боевых действий было повреждено оборудование в прифронтовых регионах. Обесточивания произошли в Донецкой и Запорожской областях. Восстановительные работы осуществляются везде, где это пока позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сообщили, что потребление было на соответствующем для сезона уровне.
В Киеве удалось вернуть свет жителям, однако подают его в дома по очереди. В столице ввели временные неравномерные графики. 31 января в городе пришлось ввести еще и экстренные отключения.
В то же время пока атак на энергетические объекты Украины со стороны врага не будет, ведь американский лидер Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели. Российский диктатор на это согласился.