Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

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Как прошел показ фильма "Люди цвета войны"

Показ ленты состоялся в символическом месте – Музее войны. К созданию фильма "Люди цвета свободы" присоединились творческая группа ОО "Тутешні" при содействии Сил специальных операций ВСУ и поддержке Международного фонда "Возрождение".

Сценаристка, продюсер и председатель ОО "Тутешні" Анна Слюсаренко рассказала, что работа над документальной лентой продолжалась год. Команда искала различные способы, чтобы безопасно и честно передать голоса тех украинцев, которые до сих пор остаются в оккупации и оказывают сопротивление врагу.

Нам важно строить мостики между теми, кто остался в оккупации, и теми, кто живет на подконтрольной территории. Мы хотим, чтобы эти люди знали: мы их видим, слышим и готовы поддерживать,

– рассказала Слюсаренко.



Анна Слюсаренко (в красном) рассказала о создании фильма "Люди цвета свободы" / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

В фильме показаны истории сопротивления украинских граждан на временно оккупированных территориях с 2014 года и по сей день. Некоторые из героев фильма смогли вырваться из оккупации и приехать на свободную территорию Украины, однако многие из них – продолжают сопротивление против врага.

Лента также рассказывает о работе таких движений сопротивления как "Желтая лента" и "Злая мавка". Сами герои же проводили свою борьбу в разных оккупированных городах нашего государства; Геническе, Донецке, Мелитополе, Алчевске, Симферополе и тому подобное.

После завершения фильма зал аплодировал стоя. Некоторые даже не смогли сдержать слезы.

На показе также присутствовали героини документальной ленты: Людмила Гусейнова, которая провела более 3 лет в СИЗО в Донецке и Ление Умерова, крымская татарка, которую россияне взяли под стражу, когда девушка ехала из Грузии в Россию, чтобы навестить онкобольного отца в Крыму в 2022 году.



На премьере ленты также были и ее герои – Ление Умерова и Людмила Гусейнова / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Какова цель этой ленты

Фильм призван показать, что на временно оккупированных территориях люди продолжают ждать освобождения и возвращения в родную родину вместе со своими домами. А пока делают жизнь оккупантам невыносимой, показывая, что те на украинских территориях – не хозяева.

"Голоса людей, которые находятся на оккупированных территориях, при невозможности четко говорить, находят пути сопротивления, механизмы, как сказать России “нет”, как поддержать свое право жить в Украине, самовыражаться. Важно, что их слышат, что о них не забывают, что о них говорят на подконтрольной территории и за рубежом", – отметила Ление Умерова.

Кроме показа фильма "Люди цвета свободы", также состоялась выставка портретов гражданских женщин, которых заключила Россия за проукраинскую позицию. Мероприятие имело также и благотворительную цель – собрать средства на помощь женщинам, вернувшихся из российского плена.



Также состоялась выставка портретов гражданских украинских женщин, которых удерживает у себя Россия / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Фильм планируют показать не только в Украине, но и за рубежом – при поддержке дипломатических учреждений. Организаторы также ищут способы передать ее на временно оккупированные территории, чтобы люди там знали: о них помнят, их сопротивление ценят, а их борьба – не напрасна.