Сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Желтая лента".

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Что известно о фильме "Люди цвета свободы"

Уже в июне презентуют документальный фильм "Люди цвета свободы", который рассказывает о ежедневном ненасильственном сопротивлении жителей временно оккупированных территорий.

В ленте истории обычных людей, которые не имеют оружия, но имеют силу оставаться украинцами несмотря на оккупацию. Желтые ленты, флаги, подпольные уроки языка, а иногда – просто слово, сказанное на украинском – это ежедневные акты несокрушимости людей на ВОТ Украины,

– говорится в сообщении.

Главная идея фильма – напомнить, что Украина должна не забывать о своих гражданах на временно оккупированных территориях и продолжать борьбу за их свободу.

Тизер фильма "Люди цвета свободы": смотрите видео

"Люди цвета свободы" – это также вопрос к зрителю: видишь ли ты этих людей, или слышишь их голоса? И готов ли сделать что-то для того, чтобы их стало больше – не на экране, а в реальности?", – отмечают в движении сопротивления.

Напомним, ранее "Желтая лента" сообщила о том, что россияне проводят незаконную мобилизацию на оккупированных территориях. В движении сопротивления призвали мужчин мобилизационного возраста не называть реальный адрес проживания ни в каких государственных и коммунальных учреждениях.