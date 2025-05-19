Как сообщает "Желтая лента", в больницы и поликлиники Донецка в этом месяце прислали новую инструкцию. Ожидается, что она должна помочь противнику с мобилизационными мероприятиями, передает 24 Канал.

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Враг ищет "пушечное мясо" по больницам

Согласно инструкции, мужчин до 50 лет просят заносить в отдельные списки и передавать их данные в военную комендатуру.

Медперсонал опасается открыто обсуждать тему, потому что за разглашение могут обвинить в "дискредитации армии" или "препятствовании мобилизации".

Поэтому если вы человек мобилизационного возраста и находитесь на ВОТ, напоминаем вам по возможности не называть ваш реальный адрес проживания ни в каких государственных и коммунальных учреждениях,

– говорится в сообщении движения сопротивления.

Напомним, что ранее стало известно о строительстве в Мариуполе центра военной подготовки для детей под брендом "Воин". Он должен открыться в следующем году. Этот лагерь предназначен для детей с оккупированных территорий и некоторых регионов России.