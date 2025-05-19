Як повідомляє "Жовта стрічка", у лікарні і поліклініки Донецька цього місяця надіслали нову інструкцію. Очікується, що вона має допомогти противнику із мобілізаційними заходами, передає 24 Канал.

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Відповідно до інструкції, чоловіків до 50 років просять заносити у окремі списки і передавати їхні дані до військової комендатури.

Медперсонал побоюється відкрито обговорювати тему, бо за розголошення можуть звинуватити у "дискредитації армії" чи "перешкоджанні мобілізації".

Тож якщо ви чоловік мобілізаційного віку і знаходитеся на ТОТ, нагадуємо вам по можливості не називати вашу реальну адресу проживання у жодних державних та комунальних установах,

– йдеться у повідомленні руху спротиву.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про будівництво у Маріуполі центру військової підготовки для дітей під брендом "Воїн". Він має відкритися наступного року. Цей табір призначений для дітей з окупованих територій та деяких регіонів Росії.