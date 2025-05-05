Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що в Маріуполі створюють найбільший табір на тимчасово окупованій території для військової підготовки дітей під брендом центру "Воїн". Йдеться про цілеспрямовану підготовку солдатів до майбутньої війни.

Дивіться також "Це просто метал": захисник Маріуполя розповів про звання Героя України та "Золоту Зірку"

Як відбувається підготовка дітей до війни

Петро Андрющенко додав, що, за планами росіян, війна має тривати протягом наступних п'яти років.

Це діти шкільного віку – їх готують ще в школах, а потім – у таких таборах. Це система підготовки, поділена на два великі складники. Один із них – саме ці табори. У рамках цієї системи створено повноцінну військову підготовку. Навіть наші полігони на початку війни не завжди були настільки якісно обладнані,

– сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що дітей протягом року готують у школах у межах позашкільної підготовки, після чого в таборах їх остаточно муштрують – навчають тактики бою. Саме для цього в Маріуполі зводять найбільший подібний табір.

Коли вони почали будувати цей табір, ми відразу сказали, що це буде табір для військової підготовки дітей. Росіяни довго намагалися переконати, що це буде "дитячий" табір. Але тепер ми бачимо, що це за "дитячий" табір,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, ці табори входять до структури так званого "Руху перших" – прокремлівської ініціативи, яку фактично очолює Сергій Кирієнко. Саме він курує систему мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях.

Готуватися в цих таборах будуть не лише діти з окупованих територій (за винятком Криму), а також із певних регіонів самої Росії – зокрема тих, де було мобілізовано найбільше населення, укладено найбільше контрактів і зафіксовано найбільші втрати у війні проти України.

Важливо! Окупований Маріуполь перетворився на великий військовий хаб для росіян. Тут вони зосередили значну кількість техніки та особового складу, а також звозять пошкоджену техніку після невдалих штурмів для ремонту.

У цих таборах дітей часто мотивують помститися за загиблих родичів. І саме табір у Маріуполі є частиною цієї широкомасштабної системи підготовки майбутніх солдатів. Він є найбільшим серед усіх таборів організації "Воїн", які наразі існують.

У 2024 році подібний, але значно менший табір було відкрито в Бердянську. Також є табір в Астраханській області Росії, проте його розміри та інфраструктура не співмірні з масштабом того, що зводять у Маріуполі.

Тому в Маріуполі ми ще побачимо велику кількість російських дітей, яких готуватимуть до наступної війни. Це вже не жарти. Це навіть не "Юнармія". Грубо кажучи, це абсолютно інша історія – не така публічна, як "Юнармія", але значно масштабніша, краще фінансована й свідомо орієнтована саме на військову підготовку,

– заявив Петро Андрющенко.

Він підкреслив, що на відміну від "Юнармії", де є елементи парадів і театралізації, тут діти носять справжню військову форму російського зразка й проходять повноцінну муштру. Жодних "піонерських" активностей чи допомоги ветеранам – лише відкрито декларована підготовка до війни. Це вже відбувається в самому центрі окупованого Маріуполя. Будівництво – на завершальній стадії. Росіяни планують офіційно відкрити табір уже наступного року.