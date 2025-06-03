Повідомляє 24 Канал з посиланням на рух спротиву "Жовта стрічка".

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Що відомо про фільм "Люди кольору свободи"

Вже у червні презентують документальний фільм "Люди кольору свободи", який розповідає про щоденний ненасильницький опір мешканців тимчасово окупованих територій.

У стрічці історії звичайних людей, які не мають зброї, але мають силу залишатися українцями попри окупацію. Жовті стрічки, прапори, підпільні уроки мови, а іноді – просто слово, сказане українською – це щоденні акти незламності людей на ТОТ України,

– йдеться у повідомленні.

Головна ідея фільму – нагадати, що Україна повинна не забувати про своїх громадян на тимчасово окупованих територіях і продовжувати боротьбу за їхню свободу.

Тизер фільму "Люди кольору свободи": дивіться відео

"Люди кольору свободи" – це також запитання до глядача: чи бачиш ти цих людей, чи чуєш їхні голоси? І чи готовий зробити щось для того, щоб їх стало більше – не на екрані, а в реальності?", – зазначають у русі опору.

Нагадаємо, раніше "Жовта стрічка" повідомила про те, що росіяни проводять незаконну мобілізацію на окупованих територіях. У русі спротиву закликали чоловіків мобілізаційного віку не називати реальну адресу проживання у жодних державних та комунальних установах.