Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил трех жителей временно оккупированного Мелитополя - Артема Мурдида, его гражданскую жену Анну Вошкодер и мать Анну Мурдид. Их обвинили в создании "террористического сообщества" и ряде "диверсий" на территории Запорожской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Медиазона".

К теме "Украинцев не победить": в России осудили 19-летнюю девушку за стихотворение Шевченко и слова против войны

В чем обвинили семью - и что стало основанием для приговора

Российская сторона утверждает, что украинцы якобы готовили четыре взрыва, из которых один завершился смертью коллаборациониста Ивана Ткача - директора предприятия "Городской транспорт", сотрудничавшего с оккупационной администрацией. Он погиб в результате взрыва его авто. Его коллега Елена Сиващенко получила тяжелые ранения.

Также, по версии РФ, семья якобы планировала подрыв участка железной дороги, а сам Артем якобы пытался взорвать начальника железнодорожной станции Дерябина и главу оккупационной администрации Мелитополя.

Артем Мурдид получил пожизненное заключение, первые 8 лет - в тюрьме, далее в колонии строгого режима.

Анну Вошкодер приговорили к 20 годам,

Анну Мурдид - к 22 годам лишения свободы.

Пытки, “признание” под принуждением и нарушение прав

Во время дебатов в суде Артем Мурдид заявил, что все показания, которые стали основой обвинения, он предоставил после пыток со стороны российских силовиков.

О сути обвинений я узнал от правоохранителей, которые создали определенные физические условия - насилие и пытки,

- сказал подсудимый.

О применении пыток также сообщила его мать - Анна Мурдид. Она утверждает, что семью заставили признать вину, чтобы "подтвердить нужную Кремлю картинку".

Напомним, на оккупированной территории Запорожской области россияне приговорили женщину к 14 годам колонии с ограничением свободы на 1 год за переводы денег ВСУ. Женщина была обвинена в "государственной измене" за финансовую помощь украинским военным, где служит ее сын.