Кроме этого, в 2024 году на вторую годовщину полномасштабного вторжения России она разместила лист бумаги возле памятника Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге со строками его "Завещания". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о Дарье Козыревой

Козырева неоднократно осуждала войну России против Украины. В частности, в 2022 году она оставила черной краской надпись: "Убийцы, вы его разбомбили. Иуды", на артобъекте возле Эрмитажа, отреагировав на разрушение Мариуполя российскими военными.

Кроме этого, девушка общалась с журналистами "Север.Реалии" и создавала протестные граффити в центре Санкт-Петербурга.

В результате активистку отчислили с медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета в начале 2024 года. Перед тем ее также оштрафовали на 30 тысяч рублей за проукраинские посты в социальных сетях. А за лист со стихотворением Шевченко почти год удерживали в СИЗО, после чего перевели на домашний арест.

18 апреля 2025 года суд в Санкт-Петербурге объявил приговор девушке – почти 3 года заключения, и признал ее виновной в систематической "дискредитации" российской армии.

Зато Козырева заявила, что не является виновной и назвала дело против себя "одной большой выдумкой". В фейсбуке опубликовали текст ее речи в суде.

Во время своего выступления активистка осудила российскую агрессию и неоднократно заявила, что Украина является свободным государством и должна сама решать свою судьбу. Козырева отметила, что россияне на протяжении веков пытались вмешаться в судьбу украинского народа и до сих пор не поняли, что не смогут победить его.

Удивительная черта российской истории. Какой бы ни царил режим, будто религия этому режиму не позволяет просто взять и оставить в покое Украину. Ничем друг от друга не отличались цари, коммунисты, какую бы одежду они не пытались нацепить,

– говорит Дарья.

Она также добавляет, что российский диктатор Владимир Путин не осознает демократических принципов и свобод человека. Он неустанно стремится захватить Украину, но никак не может этого достичь.

Козырева выразила надежду, что когда-то "история все рассудит по справедливости" и Украина вернет себе "каждую пядь своей земли, включая Донбасс и Крым".

К слову, ранее оккупационный суд Крыма осудил на 12 лет украинца Константина Ширинга. Активиста обвиняют якобы в шпионаже в пользу Украины.