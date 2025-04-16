Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Что известно о расстреле россиянами пленного бойца ВСУ в Донецкой области

Прокуроры рассказали детали преступления россиян.

11 апреля 2025 года трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен. Одного из безоружных украинских военных представители армии государства-агрессора расстреляли из автоматического оружия,

– сообщили правоохранители.

Продолжаются неотложные следственные и розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия и причастных к совершению указанного преступления.

Заметим, что оккупанты, причастные к удару в Вербное воскресенье по Сумам, уже ответили за преступление. Речь о 448 бригаде и 112 бригаде.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – напомнили прокуроры.

Они начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Россиянам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.