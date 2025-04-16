Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что после удара по Сумах сразу начала работать разведка. Так действуют всегда, чтобы выяснить, откуда были запущены ракеты.

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Для этого привлекают агентов на местах, которые оперативно определяют, где размещены пусковые установки или скопления вражеских сил, готовивших атаку.

Удалось обнаружить, удалось уничтожить. Сами россияне плачут, что и ракетная бригада потерпела крупнейшие за всю войну разовые потери. Надеюсь, что они побьют свои рекорды. Надеюсь, что Вооруженные силы им в том будут помогать неоднократно,

– сказал Иван Тимочко.

Он отметил, что после атаки на Сумы важно было оперативно выяснить, какие подразделения и какая военная часть участвовали в обстреле.

Даже если мы понимаем, что тот офицерский состав, который обслуживал конкретные пусковые установки, уничтожен, осталось еще ее командование. То есть и те, кто давал приказы, и те, кто получал соответствующие приказы,

– сказал Иван Тимочко.

Также он отметил, что те, кто позволил запуск ракет по мирным жителям, должны понести наказание. По Сумах враг применил запрещенные кассетные боеприпасы, которые поражают большие площади.

Россия сознательно уничтожает мирное население Украины

"Здесь не было военных целей, чтобы утверждать, что это удар по армии – вместо этого уничтожали гражданское население. Это геноцидный приказ. Ведь это даже больше, чем террористический акт. Террористические действия обычно разовые. А Россия превратила это в систему. Это уже геноцид – сознательная государственная политика уничтожения мирного населения Украины", – сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что о геноциде следует говорить на международном уровне. В свое время мир долго не признавал Голодомор. Тимочко уверен, что нынешние действия России – это также геноцид, но с использованием оружия. Он приводит к массовым жертвам за короткое время и не оставляет людям возможности спастись.

Обидно, что противнику иногда удается обходить нашу систему ПВО. Но следует понимать: это единичные прорывы. Если бы Россия достигала успеха хотя бы в 30 – 40% от того количества ракет и беспилотников, которые запускает, количество жертв было бы гораздо больше. Это повлекло бы действительно серьезный гуманитарный кризис в Украине,

– сказал Иван Тимочко.

Он добавил, что Силы обороны постоянно работают над тем, чтобы защитить мирное население. В то же время и сами люди должны заботиться о собственной безопасности и избегать мест большого скопления.