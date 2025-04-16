Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Що відомо про розстріл росіянами полоненого бійця ЗСУ на Донеччині

Прокурори розповіли деталі злочину росіян.

11 квітня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували службово-бойові завдання на позиції неподалік селища Роздольне Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти взяли їх у полон. Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї,

– повідомили правоохоронці.

Тривають невідкладні слідчі та розшукові дії, щоб установити всі обставини події та причетних до скоєння вказаного злочину.

Зауважимо, що окупанти, причетні до удару у Вербну неділю по Сумах, уже відповіли за злочин. Мова про 448 бригаду та 112 бригаду.

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", – нагадали прокурори.

Вони розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини.

Росіянам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне.