Окрім цього, у 2024 році на другу річницю повномасштабного вторгнення Росії вона розмістила аркуш паперу біля пам'ятника Тарасу Шевченку в Санкт-Петербурзі із рядками його "Заповіту". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про Дар'ю Козирєву

Козирєва неодноразово засуджувала війну Росії проти України. Зокрема, у 2022 році вона залишила чорною фарбою напис: "Вбивці, ви його розбомбили. Юди", на артоб'єкті біля Ермітажу, відреагувавши на руйнування Маріуполя російськими військовими.

Окрім цього, дівчина спілкувалася з журналістами "Север.Реалії" та створювала протестні графіті в центрі Санкт-Петербурга.

Внаслідок цього активістку відрахували з медичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету на початку 2024 року. Перед тим її також оштрафували на 30 тисяч рублів за проукраїнські пости в соціальних мережах. А за аркуш з віршем Шевченка майже рік утримували в СІЗО, після чого перевели на домашній арешт.

18 квітня 2025 року суд у Санкт-Петербурзі оголосив вирок дівчині – майже 3 роки ув'язнення, та визнав її винною у систематичній "дискредитації" російської армії.

Натомість Козирєва заявила, що не є винуватою і назвала справу проти себе "однією великою вигадкою". У фейсбуці опублікували текст її промови у суді.

Під час свого виступу активістка засудила російську агресію та неодноразово заявила, що Україна є вільною державою і повинна сама вирішувати свою долю. Козирєва зауважила, що росіяни протягом століть намагалися втрутитися в долю українського народу і досі не зрозуміли, що не зможуть перемогти його.

Дивовижна риса російської історії. Хоч би який панував режим, ніби релігія цьому режиму не дозволяє просто взяти й дати спокій Україні. Нічим один від одного не відрізнялися царі, комуністи, який би одяг вони не намагалися начепити,

– каже Дар'я.

Вона також додає, що російський диктатор Владімір Путін не усвідомлює демократичних принципів і свобод людини. Він невпинно прагне захопити Україну, але ніяк не може цього досягнути.

Козирєва висловила сподівання, що колись "історія все розсудить по справедливості" й Україна поверне собі "кожну п'ядь своєї землі, включно з Донбасом і Кримом".

До слова, раніше окупаційний суд Криму засудив на 12 років українця Костянтина Ширінга. Активіста звинувачують нібито в шпигунстві на користь України.