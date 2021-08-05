Об этом в эфире 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Процесс расправ над оппозиционными интернет-СМИ не останавливался, но сейчас ситуация изменилась даже несмотря на выборы в Госдуму, которые должны состояться уже в сентябре.

К теме Без объяснений: в России заблокировали ряд оппозиционных изданий

Правозащитник пояснил, что ранее в Кремле была так называемая рефлекторная реакция – на период политических событий не форсировать ситуацию. Однако пока новым является то, что период, когда российская власть осторожна, просто исчез.

Это свидетельствует о и без того известном решении о преобразовании России, условно, в Северную Корею – не важно, какая она будет – движение в эту сторону продолжается очень последовательно,

– сказал Марк Фейгин.

Внесение работников СМИ в списки "иностранных агентов"

Такие СМИ как "Открытые медиа" и "МБХ медиа" в частности, теперь не функционируют в России. По словам правозащитника, в новой стратегии Кремля есть еще одна очень важная вещь – не просто блокируют сайты, а Роскомнадзор вносит в реестры "иностранных агентов" и собственно работников соответствующих СМИ.

То есть давят не только на издание, но и на редакторов и журналистов в частности. После внесения в такие списки людей уже будут преследовать в индивидуальном порядке, отметил Фейгин.

"Это уже бинарный удар по независимой прессе и независимым структурам обмена информацией. Это является новым в тактике власти по преследованиям и репрессиям", – добавил российский правозащитник.

Марк Фейгин о блокировании оппозиционных СМИ России: смотрите видео

Блокировка изданий в России: коротко