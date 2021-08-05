Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Процес розправ над опозиційними інтернет-ЗМІ не зупинявся, проте наразі ситуація змінилася навіть попри вибори у Держдуму, які мають відбутись вже у вересні.

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Правозахисник пояснив, що раніше у Кремлі була так звана рефлекторна реакція – на період політичних подій не форсувати ситуацію. Однак наразі новим є те, що період, коли російська влада обережна, просто зник.

Це свідчить про й без того відоме рішення про перетворення Росії, умовно, на Північну Корею – не важливо, яка вона буде — рух у цей бік продовжується дуже послідовно,

– сказав Марк Фейгін.

Внесення працівників ЗМІ у списки "іноземних агентів"

Такі ЗМІ як "Відкриті медіа" та "МБХ медіа" зокрема, тепер не функціонують в Росії. За словами правозахисника, у новій стратегії Кремля є ще одна дуже важлива річ – не просто блокують сайти, а Роскомнадзор вносить у реєстри "іноземних агентів" й власне працівників відповідних ЗМІ.

Тобто тиснуть не лише на видання, але й на редакторів та журналістів зокрема. Після внесення у такі списки людей вже переслідуватимуть в індивідуальному порядку, зазначив Фейгін.

"Це вже бінарний удар по незалежній пресі та незалежних структурах обміну інформацією. Це є новим в тактиці влади щодо переслідувань та репресій", – додав російський правозахисник.

Марк Фейгін про блокування опозиційних ЗМІ Росії: дивіться відео

Блокування видань в Росії: коротко