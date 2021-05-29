Танкер Rava, длина которого составляет 249 метров, шел через пролив в сопровождении буксира береговой охраны.

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Авария на танкере

Во время прохождения пролива у танкера отказали двигатели, а судно начало относить к берегу.

Для того чтобы избежать столкновения, к танкеру выслали несколько катеров береговой охраны. С помощью тросов они смогли остановить его в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Еникей.

Движение через пролив временно останавливали

Ради безопасности движение через пролив Босфор приостановили, а к аварийному судну направили дополнительные буксиры и спасательные суда.

Впоследствии, судно удалось добуксировать до места якорной стоянки. После этого, движение через пролив восстановили.

Справка. По данным MarineTraffic, танкер для перевозки сырой нефти Rava направлялся в испанскую Картахену. Судно спустили на воду в 2017 году. Оно плавает под флагом Хорватии, портом приписки является город Задар.